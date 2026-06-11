1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優の豊嶋花（19）。最新ショットに反響が寄せられている。【映像】成長した豊嶋花の最新ショット（複数カット）NHK連続テレビ小説「あまちゃん」で俳優の小泉今日子、「ごちそうさん」で杏、テレビ朝日系ドラマ「トットちゃん！」ではタレントの黒柳徹子の幼少期を演じるなど、子役として実績を積んできた。2019年5月にはInstagramのアカウント