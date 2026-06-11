モデルの冨永愛が6日、TBS系「THEシン世界サミット」に出演。先月に第2子出産の報告をし、「私は卵子凍結していた」と明かした。 国が35歳以下の卵子凍結に20万円を助成へ 冨永は、卵子の採取を振り返り「あれ、刺すんですよ針を。腹水もたまりましたし、お腹パンパンになっちゃって、妊娠したみたいなお腹の張り方になっちゃって。私も仕事があったんで、水を出す点滴とかを毎日通ったりしていたんですけど、とにかく、病院に