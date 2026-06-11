サンマの違法漁業などの監視活動を太平洋でしているカナダの船が東京に初めて入港し、一般公開もされました。【映像】カナダ沿岸警備隊の船内の様子（複数カット）東京の晴海ふ頭に初めて着岸したのはカナダ沿岸警備隊のサー・ウィルフリッド・ローリエ号です。ローリエ号は5月から太平洋上でサンマやフカヒレを始めとする違法漁業などの監視活動にあたっています。これまでに乗船検査を14隻に対して実施し、25件の違法と