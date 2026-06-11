内外タイムスの読者の皆さん、はじめまして。慶応大学の岸博幸です。これからこの場で政策や政治などに関する意見を発信していきますので、よろしくお願いいたします。 この場で意見を言っていこうと思ったのは、テレビや新聞の報道があまりに偏っていて、物事の本質がまったく伝えられていないからだ。自分が知る限りでの真実、問題点を率直に説明していきたい。 初回は、物価高に苦しむ低所得層の支援の切り札と言える“給付