「西武５−４広島」（１０日、ベルーナドーム）広島はサヨナラ負けで２連敗を喫した。九回２死から代打モンテロの２ランで２点差を追い付くも、延長十回に６番手の高がサヨナラ打を浴びた。借金が再び今季ワーストタイ１２に膨らんだ新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−延長戦に持ち込みながら、最後はサヨナラ負けとなった。「よく粘って、追いついたけど、最後にこういう結果になって悔しいけど、また明