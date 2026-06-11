アメリカのトランプ大統領は9日に引き続き、10日もイランに対する攻撃を実施すると警告しました。【映像】米中央軍がタンカーを攻撃する様子トランプ「どうなるか見てみよう。きのう我々は彼ら（イラン）に強烈な打撃を与えた。きょうも激しく攻撃するつもりだ」トランプ大統領は10日イランが戦闘終結に向けた交渉で「我々をじらしている」と不満を示し、9日に引き続き10日もイランに対して「強烈な打撃」を加え、交渉の行方を