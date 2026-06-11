石油由来の製品の供給不安が続くなか、大手飲料メーカーのキリンビバレッジがペットボトルのキャップを白の無地に統一することを検討していることがわかりました。【映像】キリンビバレッジ、キャップ白無地の統一を検討キリンビバレッジは、ペットボトルや包装のフィルムなど石油由来の製品の供給について、現時点では問題はないとしています。ただ関係者によりますと、今後原料の調達に問題が生じた際には、ペットボトルの