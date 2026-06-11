元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”白Tシャツ＆黒ミニスカートコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日も1日お疲れ様でした」とつづり始めた。「今日みたいに半袖でさらっと過ごせるこの季節が大好きです。毎年この時期はラルフのTシャツを着がちです」と“美脚”が際立つ白Tシャツ＆黒ミニスカートコーデショットを投稿した。