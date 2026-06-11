日本郵便の元社員が逮捕された贈収賄事件で、元社員がほかの運送会社からも賄賂を受け取ったとして再逮捕されました。【映像】収賄容疑で再逮捕された容疑者米田伸之容疑者（37）は去年、運送会社に便宜をはかった見返りに120万円相当の賄賂を受け取った疑いがもたれています。運送会社の代表・上北哲也容疑者（45）も贈賄の疑いで新たに逮捕されました。警視庁によりますと、米田容疑者は都内の3つの郵便局の運送業務を上