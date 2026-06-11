6月11日から東京・京都で舞台『ジン・ゲーム』に出演し、7月4日公開の映画『おばあちゃんの秘密』も控えている竹下景子（72）。NHKの『ふんわり』にも登場し、ラジオ番組でもよく声を聞く。また社会貢献にも積極的で、水俣病関連の講演を続けつつ美しい銀髪を活かした自然体で「年齢を重ねる喜び」を説き、今やシニア層のマドンナとなっている。【写真】一糸まとわぬ白い肌をさらけだして男性に寄りそう濃密な絡みを披露したこと