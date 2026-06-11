「西武５−４広島」（１０日、ベルーナドーム）自身もびっくりの２号２ランだ。敵地の左中間席最前列に、広島・名原典彦外野手がアーチをかけた。「入るとは思わなかった。気合と根性で持っていきました」。強い気持ちが、最後に打球を一押しした。０−３の三回１死一塁で、外角高めの直球を振り抜いた。打球は、左翼手・岸の伸ばしたグラブの先で弾む。本塁打を確信できなかった。二塁を回った直後に塁審の合図を確認し、ゆ