事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が11日までに自身のXを更新。SNS上の一部で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画などについて、悲痛の声をあげた。猪狩は、当該動画の1歳の幼児を、警察が福岡県内の児童相談所と連携して一時保護して安全を確保し、動画の投稿者を特定したと伝えた地元メディアの報道を引用。「例の動画見