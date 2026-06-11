製菓メーカー『ロッテ』の人気商品「雪見だいふく」のテイクアウト専門カフェが誕生する。6月17日にオープンするのは『my雪見だいふく』。いったいどんなカフェなのか。雪見だいふくを自分好みにカスタマイズ！6月17日〜3カ月限定カフェ雪見だいふく「雪見だいふく」とは、バニラアイスをおもちで包んだスイーツで、40年以上愛されてきた『ロッテ』の人気商品だ。『my雪見だいふく』店舗※画像はイメージそんな「雪見だいふく