道内のガソリン価格は、170.9円。2週連続の値上がりとなりました。きのう（2026年6月10日）発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今週月曜日の時点で1リットルあたり170.9円となりました。前の週と比べて0.1円上がっていて、2週連続の値上げです。アメリカなどとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞し、原油価格は高騰を続ける中、政府はガソリン価格が170円程度になるよう、補助金を支給しています。今週の