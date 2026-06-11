不漁で中止となっていたスルメイカの初競りがけさ（2026年6月11日）函館市で開かれ、1キロ12000円で取り引きされました。道南のスルメイカ漁は今月6月1日に解禁されていましたが、どの船もとれたイカはわずかで、初競りが2年連続で延期されていました。スルメイカ漁に出た漁師は―。（漁師）「初日よりはいいかもしれないけ ど、全体的に少ないね」２０２６年で初となる水揚げは、およそ100キロでした。市場では初競りが開か