年金は、希望すれば60歳から受け取ることができます。ただし、この「繰り上げ受給」は、そのぶん毎月の年金受給額が減ってしまいます。実際、60歳から年金を受け取ることは損なのでしょうか――。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、繰り上げ受給の判断ポイントを教えてもらいました。早くもらうと年金はどれだけ減る？60歳受給は24％減に実は、年金を繰り上げて受け取っている人は、年金受給者全体の1