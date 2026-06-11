新潟アルビレックスBB所属の五十嵐圭選手の妻で、フリーアナウンサーの本田朋子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。夫婦でランニングをしている様子を公開しました。【動画】本田朋子＆五十嵐圭の朝ラン「素敵です」本田さんは「夫婦で朝ラン」とつづり、1本の動画を投稿。五十嵐選手と並んでトラックを走る様子や、ストレッチをしている姿などが映っています。仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。コメントでは「素敵