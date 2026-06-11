人気レースクイーンの池永百合（30）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ブルー＆グリーンのミニスカ・コス姿を披露した。「#CATERHAMCUPJAPANOBERONSeries西日本シリーズin岡山国際サーキット雨の中皆さま、お疲れ様でした！！雨で難しいレースでしたが全車完走」と報告。ブルー＆グリーンのミニスカ・コス姿の直井寧音との2ショットなどをアップ。「初めてみたCATERHAM、とーってもキュートでクールな見た