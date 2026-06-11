◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月10日トロント）ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪いメジャー通算3500奪三振を達成した。史上11人目。41歳、通算222勝の快腕が強打者から奪ったチェンジアップでの三振に本拠地は歓喜。偉業達成の瞬間に、ファンはスタンディングオベーショ