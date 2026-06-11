皇族数の確保を巡り、政府・自民党は、「立法府の総意」の取りまとめを急いだ。２月に就任した森衆院議長は、今国会で皇室典範改正を目指すと早々に表明し、与野党の全体会議の再開から２か月で意見を集約した。（岡田遼介）「妥協点を探る熟議を重ね、総意と呼ぶにふさわしい取りまとめができた」。森氏は１０日、「立法府の総意」を高市首相に提出後の記者会見でこう強調した。与野党の全体会議が始まったのは、２０２４年