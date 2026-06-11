タレントの三上悠亜（32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。グリーンのブラトップ＆デニムの超ミニのチア姿を公開した。「ドリーマーズありがとう」などとつづり、チアガールを務める、台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズの衣装姿の写真をアップ。この投稿にフォロワーらからは「かわいすぎる」「女神」「beautiful」「可愛い」などの声が寄せられている。三上は、SKE48の元メンバーで、現