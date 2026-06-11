「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回のピンチを鮮やかに切り抜けた。５回まで１失点に抑え、自身５連勝の権利を呼び込んだ。この日は正捕手のスミスが首の張りを訴えて欠場が続いており、ラッシングと今季初のバッテリーを組んだ。ＰＮＣパークではキャリア初登板となった中、先頭のホーウイッツに２球目のフォーシームで詰まらせた。だが打球は三塁後