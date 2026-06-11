小学校入学を前にランドセルの話題になると、「工房系にした」「有名ブランドを予約した」といった声を聞くこともあるでしょう。 特に都内では展示会や早期予約の情報も多く、周囲の熱量に驚く人もいるかもしれません。3万円台で考えている家庭にとっては、「もっと高いものを選ンダ法がいいのかも…」と不安になるかもしれません。 結論からいうと、ランドセルは高ければ必ずよいわけではありません。3万円台でも、