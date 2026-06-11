子どもを育てている家庭の中には、「子ども・子育て支援金」という名称から、子育て世帯への給付や支援だと思っていた人もいるかもしれません。 しかし実際には、会社員であれば給与から支援金が徴収されます。そのため、「すでに子育て中なのに、なぜ私たちまで負担するのだろう」と疑問を持った人もいるのではないでしょうか。 子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や育児支援制度の充実などを支えるための新た