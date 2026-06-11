会社でも家庭でも順風満帆だった人が、50代を境に苦境へ追い込まれるケースは少なくない。ファイナンシャルプランナーの川淵ゆかりさんは「収入減そのものよりも、生活レベルを見直せないことや変化を受け入れられないことが問題だ。50代以降は現実を直視できるかどうかで老後の安心が大きく変わる」という――。写真＝iStock.com／VioletaStoimenova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／VioletaStoimenova■湾岸タワマンに