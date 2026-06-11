ロッテは10日、「TEAM26デー」のゲストとしてセレモニアルピッチを務めた岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏のコメントを発表した。▼ 岡田氏コメント「本日は貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。ライトスタンドからの岡田コールと応援歌は非常に嬉しかったですし、マリンでプレーした日々を思い出しました。ありがとうございました！」▼ 大嶺氏コメント「久しぶりのマリンスタジアムでとても緊張しました。