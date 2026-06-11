三井不動産リゾートマネジメントは6月5日、米国の旅行専門誌『コンデナスト・トラベラー』が2026年6月に発表した新アワード「トリプル・クラウン(Triple Crown)」を「HOTEL THE MITSUI KYOTO」が獲得したことを発表した。『コンデナスト・トラベラー』が発表した新たなアワード「トリプル・クラウン」を獲得同アワードは、30年の歴史を誇る同誌を代表する「ホットリスト」「ゴールドリスト」「リーダーズ・チョイス・アワード」の3