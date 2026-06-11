6月21日(日)と7月19日(日)にスポーツライブ＋にて「マサNOTE 〜山本 昌が記す球人の軌跡〜」#48・49が放送される。今回は、元西武ライオンズほかのスイッチヒッター・松井稼頭央氏がゲスト出演する。番組では、MCを務める山本昌と松井稼頭央、名球会のハワイでも接点があったという2人が、プロ入り前から現役引退まで幅広いトークを繰り広げた。収録後の山本にインタビューを実施、収録の振り返りや、対戦したピッチャー目線からも