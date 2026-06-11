ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１１日、プロ野球交流戦について報じた。１０日には巨人が楽天に勝利、ソフトバンクと対戦した阪神は試合途中に藤川球児監督が初の退場処分になるなどで２―６で敗れ、セ・リーグ首位が入れ替わったことを伝えた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「タイガース、巨人に首位を譲りましたー！」と紹介。江藤愛アナに「いろいろありますね」と声をかけられると