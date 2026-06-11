◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、両軍無得点の３回２死一塁の２打席目に本塁打性の当たりを放ったが、左翼手のレイノルズにスーパーキャッチで阻まれ、１２号は幻となった。パイレーツの先発は、メジャー２年目右腕のジャレド・ジョーンズ投手