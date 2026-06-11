◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手」で先発出場。現在４連勝中の右腕は日本人単独トップとなる７勝目、規定投球回（試合数×１イニング）到達を目指し、初登板となるＰＮＣパークで２回まで無失点に封じている。初回は無死一、二塁のピンチを防いだ大谷。２回も１