フルーツタルト専門店として人気のキル フェ ボンから、昨年大きな話題を集めた「“OSMIC フルーツミニトマト10”のタルト」が今年も登場します。2026年6月16日より、グランメゾン銀座・青山・横浜の3店舗限定で販売。フルーツのような甘さを持つ高糖度トマトを贅沢に使用した一品は、スイーツ好きはもちろん、新しい味わいを求める方にもおすすめです。夏だけの特別なタルトをぜひ味わってみてください。