ドジャースは10日（日本時間11日）、ロックバンド「ONE OK ROCK」が16日（同17日）の本拠地レイズ戦に来場し、ボーカルのTakaがファーストピッチを行うと発表した。Takaは、山本由伸投手と親交が深く、過去には山本のユニホームを着用してドジャー・スタジアムで行われたポストシーズンやワールドシリーズの試合を現地観戦していた。プライベートでも仲睦まじいツーショット写真などをSNS投稿に投稿していた。ドジャースの