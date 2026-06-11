トヨタの新型「軽バン」に注目！2026年2月2日、トヨタは軽商用車「ピクシスバン」のBEVモデルを発売しました。同車にとって初の電動モデルの追加であり、ビジネスの現場における脱炭素化を加速させる一台として注目を集めています。【画像】これが新型「ピクシスバンBEV」です！ 画像を見る（30枚以上）どのような特徴があるのでしょうか。ピクシスバンは、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」のOEMモデルとして、2011年に発売さ