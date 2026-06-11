NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月12日放送の第55話では、槇村（林裕太）がりん（見上愛）らを驚かす行動に出る。 参考：『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉が向き合う言葉の責任“風の音”に包まれる尊い時間 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 セツ（村上穂乃佳）が無事に退院した第54話。 第55話では、シマケ