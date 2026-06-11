私（ナミエ、40代）は夫（ヒサシ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。実家は比較的近くにあり、隣県には弟（ケイタ、30代）家族が住んでいます。私と弟は淡泊なきょうだい関係ですが、仲が悪いわけではありません。私たち家族と弟家族が会うのは年末などで実家に集まるときだけ。そのため私は弟の奥さん（義妹、ユウ、30代）や甥（ヒカル、小2）とあまり親しくないです。まさかその義妹について弟から相談されるとは思っていませ