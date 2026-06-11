＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞先週行われた「全米女子オープン」で、初のメジャーを戦った菅楓華が、帰国直後に出場する大会のコースで今季2勝目、3勝目に向けて精力的な動きを見せた。開幕2日前の9日の打撃練習場では、疲れも見せず次々と好ショットを連発。そしてここでは新たなギアをテストする姿も見ることができた。【写真】菅楓華も小祝さくらもテス