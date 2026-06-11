＜ダウ選手権事前情報◇10日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦で、渋野日向子と勝みなみが3年連続でタッグを組んだ。おなじみのペアとなった2人は、今年は「遠慮しない」ことをモットーに挑む。【連続写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに3度目のコンビとあって、今年のペア結成も自然な流れだった。チーム名は、これまでの『H&M』から互いの名前を組み合わ