【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,918.78 ▼953.33（6/10）NASDAQ：25,169.50 ▼509.32（6/10） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って下落しました。中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格上昇を背景に、CPIは前年同月比4.2%上昇と市場予想通りの高さで約3年ぶりの高水準となりました。あらためてインフレが加速している現状が浮き彫りになったことが嫌気され売り優勢となりました。ダ