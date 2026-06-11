第175回芥川賞と直木賞の候補作が発表されました。【映像】発表された第175回芥川賞と直木賞の候補作直木賞の候補作にはお笑いコンビ「オードリー」の若林正恭さん（47）の作品が選ばれました。芥川賞の候補作になったのは、小砂河チトさん（36）の「ゾンビ回収婦」、鈴木涼美さん（42）の「悪い血」、仁科斂さん（31）の「丹心」、村司侑さん（46）の「ソリティアおじさんがいた頃」、八木詠美さん（37）の「アンチ・グッド