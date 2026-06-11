フリーアナウンサーの小野寺結衣（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナとの遭遇ショットを披露した。「復職した乃蒼に報道フロアで会えてハッピー」とこの春から復職した日本テレビの岩本乃蒼アナウンサーとのツーショットを公開した。「思えば高校の留学機関も、大学も一緒。大学在学中はお互いZIPに出ることになり、担当コーナーも一緒。お互い紆余曲折あって今は日テレニュースでまた一緒長〜いお