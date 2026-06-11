アメリカによるイランへの攻撃が再び始まり、イラン各地で爆発音のような音が確認されたと地元メディアが報じました。【映像】イラン・テヘランの様子イランメディアは11日、南部ファールス州で住人が爆発音のような音を耳にしたと伝えました。防空システムが作動したとしています。また、首都テヘランの西部でも迎撃の音が聞こえると報じられています。アメリカ中央軍はイランで複数の標的に対し自衛目的の攻撃を開始した