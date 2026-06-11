見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第54話が11日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。セツの身が自由となり、ネットも反応した。Xに