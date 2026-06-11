梅雨前線は沖縄の南に停滞しています。前線から離れている西日本〜北日本では、晴れるところが多いでしょう。西日本のところどころで真夏日になりそうです。■全国天気（11日予報）北日本は晴れるでしょう。午後は北日本の日本海側で雲が多くなりそうです。関東は雲の多い天気ながら晴れ間があるでしょう。北陸・東海・西日本は青空が広がる見込みで、強い日差しが照りつけそうです。なお、内陸や山沿いでは、変わりやすい天気です