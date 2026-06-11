【その他の画像・動画等を元記事で観る】一迅社WEBマンガサイト「一迅プラス」にて大好評連載中の原作・あおのなちによる『きみが死ぬまで恋をしたい』。この度、放送情報、第2弾キービジュアル・第2弾PVが解禁となった。本作は2026年7月7日(火)より、AT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始。第2弾PVでは、新たにフラン（CV：内山夕実）、オミ（CV：茅野愛衣）のキャストが公開。PV内ではOP主題歌「Amore」の音源も初解禁となり、