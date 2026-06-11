【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の水上恒司が主演を務めるディストピア映画『本当にあった話（の話）』が2026年10月2日に公開されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。【写真】26歳俳優、舞台挨拶で「大好き」と公言した芸能人◆水上恒司主演「本当にあった話（の話）」人気実力ともに文句なしの豪華俳優陣が新人監督作品に参加した力作「本当にあった話（の話）」。水上を始め、小池栄子、佐々木蔵之介、黒