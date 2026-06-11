俳優の前田愛さん（42）が2026年6月4日、自身のインスタグラムを更新。さわやかなノースリーブのワンピース姿を披露した。前田さんは2009年に歌舞伎俳優の6代目・中村勘九郎さん（44）と結婚。現在は2児の母。「夏ワンピース始めました」前田さんは、「先日ついに夏ワンピース始めました。。。」といい、夏らしいノースリーブワンピ姿で微笑む写真を投稿した。「水分補給と日焼けに気をつけなくてはならない季節になってきましたね