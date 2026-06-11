すくい打ちに悩んでいる方に効果がある練習法とは 左手の動きがダウンブローを演出する 左手一本でクラブを振るとインパクト前後の正しい動きがわかります。特にすくい打ちに悩んでいる方には効果があります。すくい打ちは下から上に振り上げる動きですが、これはインパクトで左前腕が左に回らず詰まることで起こります。前腕が左に回れば詰まらず、力の出る下方向にクラブを振り抜けます。 力が下に伝わる＝ボー