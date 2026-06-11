世界遺産は「世界の多様性」を映す鏡 世界遺産条約は、欧米を中心に設立された国連の専門機関ユネスコにおいて採択されました。条約の原文が英語とフランス語で書かれていることからもわかる通り、その理念や活動に対する考え方には欧米の歴史観や文化的背景が反映されています。 私たちはつい、欧米の価値観を「世界の基準」と考えてしまいがちです。しかし、世界には無数の文化や価値観が存在し、視点を変えれば物事の見