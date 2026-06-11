＼更年期の症状と救世主エクオール／ 閉経後にみられる主な症状 周閉経期に一気に症状が押し寄せる 更年期とは、閉経の前後約5年間、合わせて10年間程度を指します。ただし、近年は更年期という言葉は国際的には使われず、閉経前の「周閉経期（または閉経移行期）」と「閉経後」に分けて考えるほうが主流になってきています。 周閉経期の始まりのサインとしては月経不順が最も把握しやすい変化です。順調だった